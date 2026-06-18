Así regirá la ley seca en Bucaramanga por la segunda vuelta presidencial

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga confirmó las medidas que se tomarán en la capital santandereana para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. La ley seca comenzará a regir a partir del viernes 19 de junio a las 6:00 p. m.

El alcalde Cristian Portilla confirmó que serán más de mil uniformados los que estarán garantizando la seguridad durante la jornada electoral que se espera se desarrolle sin ningún contratiempo como el pasado 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.

“La ley seca o la prohibición de algunas actividades regirá en nuestra ciudad de Bucaramanga desde este viernes 19 de junio, desde las 18 hora hasta el día lunes 22 de junio hasta las 12 del mediodía. En materia de control, nuestra policía, nuestro ejército ha establecido el plan democracia para poder garantizar la mayor grado de participación, de transparencia, orden y respeto hacia los votantes y un derecho importante constitucional como es el elegir y ser elegido”, indicó el alcalde.

El mandatario también se refirió a posibles alteración al orden público que se pudiese presentar cuando se conozcan los resultados de las elecciones e indicó que no permitirá que se presenten este tipo de situaciones en la ciudad.