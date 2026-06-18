Ley seca en Cartagena iniciará el sábado 20 de junio a las 6:00 p.m.

Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y en articulación con las autoridades civiles, militares y de Policía, adoptó medidas especiales de orden público, seguridad y logística para la jornada electoral del próximo domingo, 21 de junio.

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Las disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto 0251 del 16 de junio de 2026, que contempla restricciones temporales orientadas a preservar la seguridad, la convivencia ciudadana y transparencia del proceso democrático.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el Distrito desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio. Asimismo, se restringirá la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarra, cilindros de gas propano y mudanzas; la realización de eventos públicos y privados en espacios abiertos; el uso de artículos pirotécnicos; y las reuniones, movilizaciones o concentraciones en espacios públicos durante el periodo establecido por el decreto.

De igual forma, se prohibirá el estacionamiento de vehículos en un radio de 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales y organismos de seguridad y justicia. También estará restringido el sobrevuelo de drones y otros vehículos autónomos en estas zonas, así como en los lugares destinados para los escrutinios, salvo aquellos operados por entidades estatales en ejercicio de labores de vigilancia, monitoreo y control.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Cartagena tendrá habilitados 137 puestos de votación, de los cuales 115 estarán ubicados en la zona urbana y 22 en el sector rural. En total funcionarán 2.518 mesas para atender a un potencial electoral de 866.447 ciudadanos. Además, 56 puestos contarán con sistemas de identificación biométrica para fortalecer las garantías del proceso.

Para el seguimiento y monitoreo de la jornada se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Sala T12 de Distriseguridad, desde donde se coordinarán las acciones interinstitucionales. Adicionalmente, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) dispondrá de tres PMU móviles que estarán desplegados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad.

Seguridad reforzada para garantizar una jornada electoral en tranquilidad

La Policía Metropolitana de Cartagena desplegará cerca de 1.400 uniformados en Cartagena y los municipios de su jurisdicción, una cifra superior a la utilizada durante la primera vuelta presidencial.

El dispositivo contempla vigilancia permanente en los puestos de votación, monitoreo de la jornada electoral, custodia y acompañamiento del material electoral, capacidad de reacción inmediata ante cualquier eventualidad, con el fin de garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos durante el proceso democrático.

Por su parte, la Fuerza Naval del Caribe activará desde el 20 de junio un dispositivo especial de seguridad en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y las demás autoridades competentes. El operativo contempla cobertura en las zonas insulares de Barú, Tierrabomba, Islas del Rosario, Isla Fuerte, Islote y el Golfo de Morrosquillo, además de acciones de vigilancia reforzada sobre el uso de drones en áreas sensibles.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar desinformación o afectar la confianza en la jornada democrática.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, hizo un llamado a los cartageneros para que participen activamente en esta jornada democrática.

“Invitamos a todos los ciudadanos a salir a votar temprano y a hacerlo con tranquilidad. Hemos dispuesto, junto a la Fuerza Pública, los organismos de seguridad y las demás autoridades, todas las medidas necesarias para garantizar una jornada electoral segura, transparente y en completa normalidad. Cartagena cuenta con todas las garantías para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto”, expresó.

Las autoridades distritales reiteran el llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica y responsable, acatando las medidas establecidas y contribuyendo al mantenimiento del orden público y la sana convivencia.