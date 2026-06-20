Ley seca en Bogotá por la segunda vuelta: a qué hora empieza y medidas adicionales para el domingo

Elecciones en Colombia e imagen de referencia de ley seca. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la medida de la ley seca se mantendrá vigente para la segunda vuelta presidencial en Colombia que se celebrará este domingo 21 de junio.

Este día, los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. Los candidatos que estarán en el tarjetón presidencial son Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, e Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico.

¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá?

Ante este panorama electoral, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará a regir a partir de la medianoche de este viernes 19 de junio hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio.

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El mandatario sostuvo que la medida se aplicó de acuerdo con la ley y después de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y un análisis técnico sobre las condiciones de orden público, con el fin de asegurar un ambiente seguro durante la jornada electoral.

“Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, señaló Galán.

Según lo adoptado, se restringirá el consumo, venta y comercialización de alcohol en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes. Para garantizar el cumplimiento de la medida, el alcalde Galán indicó que, en articulación con la Policía de Bogotá y las autoridades distritales, se adelantarán operativos de Inspección, Vigilancia y Control en las 20 localidades de la capital.

En el caso de Colombia, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, estableció que la ley seca se aplicará entre las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio y las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio. No obstante, los alcaldes y gobernadores podrán, en caso de ser necesario, ampliar estos horarios de acuerdo con las necesidades de orden público de cada territorio.

Cierres y desvíos en el centro de Bogotá, Corferias y otros puntos

El mandatario local también anunció otras acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en la capital del país. Entre esas se destaca la activación de una Mesa de Servicios que permitirá atender de manera prioritaria cualquier eventualidad durante la jornada.

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A continuación le explicamos algunas medidas clave que debe tener presente para esta nueva jornada electoral:

Para este despliegue, Bogotá contará con 12.500 policías y 2.500 gestores del Distrito, quienes acompañarán a la ciudadanía y contribuirán a garantizar el ejercicio del derecho al voto.

En materia de movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementó cierres viales que se en diferentes puestos de votación como Corferias, la Plaza de Bolívar, Usaquén, Unicentro y otros que acogen el mayor número de mesas.

Corferias

Este domingo se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la avenida Américas y la calle 26.

Los votantes pueden acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Se autorizan cierres a partir de las 05:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del 21 de junio de 2026, dichas afectaciones en las vías aledañas a Corferias por escrutinio de votos.

Plaza de Bolívar

Cierre de vías en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la carrera Octava entre calle 12B y calle 10, desde la 1:00 p. m. del sábado 30 de mayo, y la carrera Novena entre calles 12B y calle Décima, desde las 5:00 a. m. del 21 de junio hasta las 10:00 p. m. del mismo día.

Para acceder a los puestos de votación será a través de la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Las personas que deseen conocer la lista completa de los cierres viales podrán hacerlo aquí.

Fecha y horario de votación en Colombia

En Colombia, las votaciones se llevarán a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Si son las 4:00 p. m., podrá ejercer el derecho al voto, si el jurado de mesa alcanzó a recibir mi cédula de ciudadanía.

¿Qué se necesita para votar este domingo?

Solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil.

Link oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu puesto exacto ingresando tu número de cédula en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/