¿Lloverá en la segunda vuelta presidencial? Pronóstico del IDEAM en Colombia este 20 y 21 de junio

¿Lloverá en elecciones 2026? Pronóstico del IDEAM para sábado 30 y domingo 31 de mayo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial, informando sobre las condiciones meteorológicas para el fin de semana del 19 al 21 de junio de 2026, que corresponde con la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República 2026-2300. Esta segunda vuelta se consolidó luego de que ninguno de los candidatos lograra la mitad más uno de los votos el pasado 31 de mayo de 2026. Los candidatos que estarán en el tarjetón presidencial son Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, e Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico.

Según el IDEAM, se anticipa la persistencia de lluvias en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Amazónica y el occidente de la Orinoquía. Además, se esperan temperaturas máximas en el norte de la región Caribe, en La Guajira y zonas costeras.

Para el domingo 21 de junio, el IDEAM subrayó que persistirán las lluvias en amplias zonas del país, previstas en la región Pacífica, el occidente de la Amazonía y sectores del centro de la región Andina.

Clima en Colombia para este sábado 20 de junio 2026

Para este sábado se espera un aumento generalizado de las lluvias. De acuerdo con el IDEAM, los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, el piedemonte amazónico, Caquetá, Putumayo y Guaviare, donde podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes.

Para la región Pacífica, se concentrarán especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En la región Caribe se prevén lluvias dispersas, principalmente sobre los departamentos del centro y sur de la región, las cuales podrían presentarse durante gran parte del día.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan precipitaciones ocasionales, principalmente sobre áreas marítimas cercanas.

21 de junio: elecciones acompañadas de lluvias

El domingo, jornada electoral en Colombia, continuará el tiempo lluvioso en gran parte del territorio nacional. Las lluvias más relevantes se concentrarán en sectores de los departamentos de Chocó, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo.

Hacia la Orinoquía continuarán las lluvias dispersas, especialmente sobre Meta, Guaviare y Casanare, mientras que en la región Caribe se prevén precipitaciones aisladas en sectores de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena, con menor probabilidad de lluvias hacia La Guajira. Conviene mencionar que las lluvias más intensas se presentarán principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

En San Andrés y Providencia se prevén lluvias ocasionales de baja a moderada intensidad durante el día, alternadas con períodos de tiempo seco.

Recomendaciones del IDEAM

Ante este panorama, el IDEAM recordó las recomendaciones para la prevención de emergencias: