Soacha amplía el horario de ley seca para la segunda vuelta electoral: estos son los cambios

Para garantizar una jornada electoral segura y en completa normalidad, la Alcaldía de Soacha expidió el decreto mediante el cual se adoptan medidas transitorias de orden público, seguridad, convivencia ciudadana y garantías electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Entre las principales medidas se encuentra la implementación de la Ley Seca, que regirá desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 11:59 p. m. del lunes 22 de junio de 2026.

Además, se mantendrá la prohibición del porte de armas de fuego, armas blancas y elementos contundentes, salvo las excepciones contempladas por la normatividad vigente para la fuerza pública y el personal autorizado.

Con el fin de preservar la movilidad y la convivencia durante el proceso electoral, también se restringirá la realización de caravanas, concentraciones y eventos públicos no autorizados desde la expedición del decreto hasta las 12:00 m. del 22 de junio de 2026.

Adicionalmente, para garantizar el acceso seguro a los puestos de votación, estará prohibido el estacionamiento de motocicletas, vehículos particulares, buses y cualquier otro tipo de automotor en las vías y zonas aledañas a los puestos de votación de mayor afluencia del municipio.

Como parte de las acciones de protección al proceso electoral, estará prohibida la instalación de tarimas, equipos de sonido, carpas, ventas ambulantes y cualquier otra ocupación del espacio público en las inmediaciones de los puestos de votación.

De igual manera, no se permitirá el vuelo de drones sobre los puestos de votación ni sobre las sedes de la Registraduría Municipal durante la jornada electoral, salvo aquellos autorizados por las autoridades competentes para labores institucionales y de vigilancia.