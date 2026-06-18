Ley seca en Armenia empezará este sábado 20 de junio por las elecciones en segunda vuelta

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo el comité de seguimiento electoral para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio con la presencia de las autoridades, entes competentes y ministerio público.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez enfatizó en que están dadas las garantías para el proceso y que están preparados para el desarrollo de la jornada sin dificultad.

“Están las garantías frente a las elecciones en segunda vuelta, primero que todo por parte del señor alcalde de toda la administración que se ha suministrado articulado y direccionado todos los recursos de la alcaldía de Armenia para garantizar que todos los armenios en temas de seguridad, de instalaciones y que fluya todo el tema de elecciones", mencionó.

Añadió: “Ayer tuvimos consejo extraordinario de seguridad donde se le pidió parte a cada una de las autoridades, policía, ejército y fiscalía, quienes no manifestaron ningún riesgo hasta el día de ayer. Tenemos algunas zonas priorizadas, no solo para el día de elecciones, sino post elecciones el parte de registraduría es que estamos listos para todo el debate electoral".

Respecto a la restricción del consumo y venta de las bebidas embriagantes dio a conocer que en el decreto 156 del 18 de junio de 2026 fue establecido el horario y días en que regirá como que será a partir del sábado 20 de junio desde las 6 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a las 6 de la mañana.

“El decreto ya está inicia el sábado 6 de la tarde hasta el día lunes 6 de la mañana. Nuestra Policía Nacional está muy juiciosa con el cumplimiento de la Ley Seca, el no expendio de licores, pero de igual manera la invitación a todos los armenios a que salgan a ejercer el derecho de ese ejercicio que tienen al voto”, dijo.

Confirmó que el domingo estará el ministro de Justicia siendo parte de los eventos protocolarios y participando activamente del puesto de mando unificado que se llevará a cabo en el comando de la Policía del departamento.

Es de anotar que serán instaladas 129 puestos de votación y 1.471 mesas en el departamento.