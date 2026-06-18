ATENCIÓN | Estas son las medidas de seguridad en Cúcuta para la segunda vuelta presidencial
Horarios de ley seca y cierres de fronteras.
Cúcuta
A través del decreto 0153 del 9 de junio del 2026, la alcaldía de Cúcuta dio a conocer las medidas que regirán en la ciudad, en el marco de la segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con la administración municipal, en Cúcuta habrá:
Más información
- Ley seca desde el sábado 20 de junio a las 6:00 P.M. y hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 A.M.
- Cierre de pasos fronterizos desde el sábado 20 de junio a las 6:00 P.M. y hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 A.M.
- Prohibición de parrillero, hombre o mujer, mayor de 14 años desde las 8:00 P.M. del sábado 20 de junio y hasta las 8:00 P.M. del domingo 21 de junio.
- Prohibición de reuniones masivas y actos políticos desde las 00:00 horas del 15 de junio y hasta las 6:00 A.M. del 22 de junio.
- Prohibición de transporte de escombros y materiales desde el sábado 20 de junio a las 6:00 P.M. y hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 A.M.
- La prohibición de dispositivos electrónicos en los puestos de votación, desde las 8:00 A.M. y hasta las 4:00 P.M. del domingo 21 de junio, salvo excepciones previstas en la normativa nacional.
Así mismo la administración municipal recuerda el cierre de vías que se presentará, en un radio de 100 metros, en cada puesto de votación en la ciudad de Cúcuta.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...