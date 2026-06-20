UNIMINUTO fue reconocida con dos premios en los Latam Digital 2026

Tolima

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) fue reconocida en la decimotercera edición de los Premios Latam Digital 2026, al obtener el primer y tercer lugar en dos de las categorías más relevantes del certamen.

Liderados por Interlat, los Premios Latam Digital reconocen a organizaciones que logran resultados sobresalientes en diversas disciplinas del entorno digital, desde marketing y comercio electrónico hasta transformación tecnológica e innovación social.

En su edición 2026, el certamen reunió iniciativas en 14 pilares, entre ellos Gobierno Digital, Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Comercio Electrónico, Educación Digital, FinTech, SaludTech y Ciberseguridad, reflejando las principales tendencias y necesidades emergentes de la región.

“Hemos consolidado una apuesta decidida por la Distancia 4.0, un modelo que integra innovación pedagógica, inteligencia artificial y tecnologías digitales para ofrecer experiencias de aprendizaje más flexibles, personalizadas y cercanas. Este semestre alcanzamos 18.509 inscripciones de estudiantes que acceden a educación de calidad desde cualquier municipio, muchos de ellos sin dejar de trabajar”, aseguró Maureen Gutiérrez, vicerrectora académica de UNIMINUTO Tolima-Huila.

Primer lugar en Inteligencia Artificial para el Bien Social

En la categoría Inteligencia Artificial para el Bien Social, UNIMINUTO obtuvo el primer lugar con SAPIENS (Sistema de Acompañamiento Personalizado Inteligente para la Educación Superior), un ecosistema de agentes de inteligencia artificial generativa diseñado para fortalecer los procesos de formación y el desarrollo personal y profesional de estudiantes de la modalidad Distancia 4.0.

SAPIENS integra soluciones innovadoras que acompañan de manera permanente el proceso educativo:

• MÍA (Mentora Inteligente para el Acompañamiento): orienta la experiencia académica y personal del estudiante, resolviendo dudas y apoyando su bienestar. Integra información institucional, comprende metas individuales y acompaña el progreso de manera permanente.

• LEO (Líder en Educación y Orientación): actúa como tutor académico disciplinar, guiando el aprendizaje, explicando contenidos y apoyando el desarrollo de actividades. Promueve la comprensión y el pensamiento crítico mediante preguntas y retroalimentación constante.

• MAX (Mentor de Aptitudes y eXcelencia): fortalece competencias transversales y prepara al estudiante para desafíos académicos y profesionales. Combina el desarrollo técnico de habilidades con acompañamiento motivacional orientado al logro.

• HERA (Hub de Emprendimiento y Recursos Activos): acompaña el desarrollo de proyectos emprendedores desde la idea hasta su consolidación. Facilita la estructuración de modelos de negocio y el acceso a recursos para impulsar iniciativas con propósito.

Una educación innovadora, flexible e inclusiva

La modalidad Distancia 4.0 de UNIMINUTO se consolida como un modelo educativo innovador que combina tecnología, pedagogía y acompañamiento humano para brindar una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

“Formamos en la modalidad Distancia 4.0 a más de 40.000 estudiantes en todo el país, muchos de ellos trabajadores, cuidadores o habitantes de territorios alejados de los grandes centros urbanos, a quienes acompañamos con nuestros agentes de SAPIENS durante todo su proceso formativo, adaptándonos a sus necesidades”, afirmó Maura Acevedo, directora de la modalidad Distancia 4.0.

El enfoque se soporta en atributos clave, como el acompañamiento mixto 24/7 con inteligencia artificial, que permite a los estudiantes recibir orientación permanente junto con el apoyo de docentes; la flexibilidad en el aprendizaje, que facilita avanzar al ritmo de cada persona; y el fortalecimiento del perfil profesional mediante credenciales digitales que potencian la empleabilidad.

El modelo Distancia 4.0 ha impactado significativamente cinco municipios de Tolima y Huila, con Ibagué liderando la transformación con 380 aulas en operación y Neiva consolidándose en segundo lugar con 221 aulas.

Municipios como Lérida, Garzón y Pitalito completan la oferta regional, llevando la innovación educativa a territorios que históricamente permanecían al margen del acceso a la educación superior de calidad.