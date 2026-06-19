María Elvira Salazar publica carta sobre elecciones en Colombia y expresa respaldo a De La Espriella

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la congresista republicana María Elvira Salazar publicó una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al fiscal general interino, Todd Blanche; y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que expresa su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La carta, firmada también por los congresistas republicanos Carlos Giménez, Christopher Smith y Bill Huizenga, responde a una comunicación enviada previamente por legisladores demócratas sobre el proceso electoral colombiano.

En el documento, los congresistas defienden a De la Espriella, rechazan las acusaciones en su contra y afirman que estas tienen motivaciones políticas. Además, respaldan sus propuestas en materia de seguridad y economía, entre ellas medidas contra los cultivos de coca, la reducción del déficit fiscal y reformas tributarias orientadas a atraer inversión.

A través de una publicación en la red social X, Salazar aseguró que los colombianos enfrentarán este domingo “una de las decisiones más importantes de su historia” y afirmó que el futuro del país debe ser decidido por los propios colombianos. También criticó las políticas del presidente Gustavo Petro y expresó su apoyo a la candidatura de De la Espriella.

La congresista convocó para este viernes una conferencia de prensa en Miami para abordar las elecciones presidenciales en Colombia y presentar oficialmente el contenido de la carta.