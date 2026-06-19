Iván Cepeda acepta invitación de Yeferson Cossio para un streaming previo a la jornada electoral

El candidato presidencial Iván Cepeda aceptó la invitación del influencer y creador de contenido Yeferson Cossio para realizar una transmisión en vivo a través de redes sociales, a pocos días de las elecciones.

La propuesta fue hecha por Cossio mediante un video publicado en sus plataformas digitales. Allí anunció que viajaría al país para concretar el encuentro con el aspirante presidencial.

“Le hice la invitación al candidato Cepeda para que hagamos un video, un stream juntos. Yo cojo el primer vuelo a Colombia y lo hacemos mañana antes de elecciones”, afirmó Yeferson Cossio.

Iván Cepeda respondió también mediante un video y confirmó su participación en el espacio digital.

“Hola, Yeferson. He recibido tu amable invitación y agradezco la posibilidad de tener un diálogo. Así que nos veremos pronto y espero que sea de mucha utilidad para quienes nos puedan ver y seguir a través de tus muy concurridas redes sociales”, expresó el candidato presidencial.

El encuentro se realizará a través de las plataformas digitales del influencer antioqueño y se suma a las estrategias de campaña orientadas a conectar con las audiencias jóvenes y los usuarios de redes sociales en la recta final de la contienda electoral.