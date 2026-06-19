Las ‘vacunas’ de ‘Calarcá’ en Caquetá terminan con recibos de “paz y salvo”

Caracol Radio llegó hasta el departamento de Caquetá, donde comerciantes, ganaderos y habitantes estarían siendo citados por estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá’ para pagar extorsiones y recibir supuestos recibos de “paz y salvo”.

El coronel Deymar Franco, comandante del Gaula Militar en Caquetá, explicó que esta modalidad inicia con panfletos enviados a comerciantes y pobladores para obligarlos a desplazarse hacia zonas rurales donde delinquen estos grupos armados.

“Estos panfletos son notificados a los comerciantes, a las personas en general, para constreñirlas, para amenazarlas, que asistan a unos lugares específicos que tienen los grupos armados organizados residuales en áreas rurales de los municipios de Cartagena del Chairá, La Montañita, entre otros municipios”, señaló.

Según el oficial, después del pago, la estructura entrega un documento con el que busca hacerle creer a la víctima que ya cumplió con la exigencia económica del grupo.

“Es para manifestarles que ellos ya contribuyeron al grupo armado organizado con ciertas sumas de dinero de exigencia como tal. Es decir, es un paz y salvo. Cuando ya efectúan el pago es un paz y salvo el que les elaboran y con eso realmente lo que hacen es generar temor”, explicó Franco.

Las autoridades señalan que estos recursos estarían siendo recogidos por comisiones de finanzas de las estructuras “Raúl Reyes” y “Rodrigo Cadete”, que delinquen en el Caquetá.

De acuerdo con inteligencia militar y la Fiscalía Gaula, parte del dinero se usaría para el sostenimiento de las estructuras y otra parte sería enviada al Bloque Jorge Suárez Briceño, dirigido por alias “Calarcá”.

“Estas economías ilícitas recopiladas por las estructuras van para sostenimiento como tal de las estructuras y hay partes que al parecer van también para la estructura principal, que es el bloque que dirige alias Calarcá”, dijo el coronel Franco.

El comandante del Gaula Militar aseguró que las principales comisiones de finanzas que estarían extorsionando en el departamento son direccionadas por alias Urías Perdomo, señalado cabecilla de la estructura “Rodrigo Cadete”.

“Las principales comisiones de finanzas que están extorsionando en el departamento están siendo direccionadas por el sujeto Urías Perdomo, que es el cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete, y al parecer también recopilan dinero para ser enviado al Bloque Jorge Suárez Briceño, que es direccionado por Calarcá”, puntualizó.