Senador Miguel Ángel Pinto denunciará penalmente a Ingrid Betancourt

Ante los reiterados señalamientos que la candidata presidencial Íngrid Betancourt ha hecho en contra de los senadores Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, tras la llegada de ellos a la campaña de Alejandro Gaviria, el congresista liberal anunció acciones penales en contra de Betancourt, por calumnia.

"He dado poder al doctor Jorge Perdomo para instaurar una denuncia penal contra Ingrid Betancourt, por el delito de calumnia. Mi vida política la he hecho a pulso y con toda transparencia. No permitiré que atenten contra mi honra con expresiones mentirosas y sin sustento. Nos veremos en los estrados judiciales como debe ser", afirmó Pinto.

Le puede interesar:

- Acusan a Rodolfo Hernández de plagiar campaña de candidata al Congreso

- Asocapitales pide respeto para alcaldes, tras declaraciones de Zuluaga

De hecho, su abogado Perdomo explicó en diálogo con Caracol Radio que la denuncia penal se interpondrá ante la Fiscalía General, "por las afirmaciones abiertamente calumniosas que realizó y ha venido realizando los últimos días, y ayer, en concreto, en la Universidad del Norte contra mi poderdante".

El jurista manifestó que "efectivamente hubo una sindicación directa de tener nexos con el narcotráfico, y el senador es una persona que en su carrera política, primero, no ha tenido nunca una condena penal por delito alguno, pero lejos está por supuesto de poder ser relacionado con temas de narcotráfico".

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien ha defendido la llegada de estos apoyos a su campaña, calificó de 'narcisismo moral' las acusaciones de narcotráfico que sostiene que Ingrid Betancourt contra Pinto, afirmando que corresponden, además, a una estrategia de la también aspirante a la Casa de Nariño.