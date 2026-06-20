Transversal del Sisga: habilitan paso para vehículos de carga de hasta 30 toneladas

La emergencia en la Transversal del Sisga continúa generando graves afectaciones para los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que fue habilitado el paso para vehículos de carga de hasta 30 toneladas en un tramo de la Transversal del Sisga, a la altura del municipio de Santa María, en Boyacá.

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La decisión busca mejorar la movilidad en este importante corredor vial que conecta el centro del país con los Llanos Orientales, luego de las restricciones implementadas por las afectaciones registradas en la zona durante los últimos meses.

De acuerdo con la entidad, la circulación se realizará de manera controlada y en un solo carril, con horario establecido entre las 5:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

La ANI explicó que la operación estará sujeta a las condiciones climáticas y al comportamiento del corredor. En caso de lluvias fuertes, deslizamientos o cualquier situación que represente un riesgo para los ciudadanos, las autoridades podrán restringir o suspender temporalmente el tránsito.

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Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado de la vía y atender las indicaciones del personal encargado de la operación en el sector.