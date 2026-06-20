A la cárcel hombre señalado de asesinar a su pareja en Itagüí

Itagüí, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 29 años señalado de asesinar a su compañera sentimental en el barrio Samaria Rosales de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio, cuando la mujer, también de 29 años, fue atacada con un arma cortopunzante durante una discusión. La víctima sufrió una lesión en el pulmón derecho que le ocasionó la muerte.

Capturado en flagrancia

El presunto agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional que llegaron al lugar de los hechos. De acuerdo con la investigación, cuando los agentes intervinieron encontraron al hombre sujetando a la víctima por el cuello para impedir que pidiera ayuda.

Durante el procedimiento fue recuperada el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Condenado anteriormente por violencia intrafamiliar

Las labores investigativas permitieron establecer que la mujer venía siendo víctima de violencia física y psicológica en su entorno familiar.

Además, la Fiscalía indicó que el hoy procesado ya había sido condenado en 2019 por violencia intrafamiliar ejercida contra la misma víctima, antecedente que hace parte del material probatorio recopilado por el ente acusador.