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19 jun 2026 Actualizado 21:42

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Medellín

Reportan atentado contra Verónica Estrada, electa representante a la Cámara por Antioquia

La representante electa se desplazaba en la vía que conecta Urrao con Betulia en el suroeste de Antioquia. Ella y su esquema de seguridad están ilesos.

Foto redes sociales

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Urrao, Antioquia

Se reporta un atentado contra la electa representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Verónica Estrada. La información inicial indica que la congresista se movilizaba en un vehículo entre la vía Urrao-Betulia y su vehículo recibió un disparo en la parte delantera d ela carrecería.

Logró ya llegar al municipio y de inmediato, pues, llegó a la estación de policía, donde se verificó el estado de ella, los ocupantes, conjunto con su esquema de seguridad, el cual, pues, se encontraba en excelente estado, parte de que el vehículo había sido impactado con un disparo“, reportó Nstor Camilo Serna, alcalde de Betulia.

La política antioqueña ya se reunió con las autoridades en el municipio de Betulia, en el Suroeste de Antioquia. Se encuentra ilesa. Por ahora, esta situación es materia de investigación y no se ha indicado cómo ocurrieron los hechos. Es de recordar que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el 20 de Julio.

La política fue escoltada por la policía hacia la ciudad de Medellín.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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