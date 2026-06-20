Asesinaron a una lideresa social de Santa Bárbara, Antioquia

Santa Bárbara- Antioquia

En las últimas horas se reportó otro hecho violento en el suroeste de Antioquia, en esta ocasión en el municipio de Santa Bárbara. Allí fue asesinada una lideresa social bastamente reconocida en la población por la comunidad. Era tan activa que la misma población la denominaba la concejala número 14, sin hacer parte de la corporación.

La lideresa social fue identificada como Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, quien fue hallada en su vivienda sin vida y con un disparo en la cabeza en el barrio Los Almendros. Por ahora no trasciende una hipótesis sobre los móviles del crimen, manifestó a Caracol Radio Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara. El mandatario agregó que fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros hasta el 2019; desde ese momento continuó impulsando proyectos, especialmente ambientales.

“Porque ella se desempeñó durante muchos años como presidenta de la junta de acción comunal de su barrio Los Almendros. Además de eso, adelantó liderazgo en temas ambientales, de comunidad. Cariñosamente le decíamos la concejal número 14, porque nunca faltaba a una sesión del consejo, siempre estaba, aportaba, se movió en muchos temas importantes, en el pasado tuvo participación en materia política. Digamos que los hechos son motivo de investigación”, manifestó el mandatario.

La señora Mónica también estuvo liderando un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales , entre otros proyectos sociales que hacían que se le reconociera como una lideresa.

“Este hecho lo lamentamos profundamente y vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de esclarecer los móviles que llevaron a esta triste situación”, agregó el alcalde.

Agregó que, ante esta situación, se convocó a un consejo extraordinario de seguridad para este sábado en el que analizará la situación y podrá conocer más información sobre el crimen y poder esclarecer si se trata de una consecuencia de su actividad asocial, temas políticos u otras circunstancias.