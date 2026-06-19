Chyno y Nacho anuncian su gira mundial: “Radio Venezuela 2026-2027″ con shows en 20 países

El dúo venezolano Chyno y Nacho anunció oficialmente su gira mundial Radio Venezuela 2026-2027, un recorrido internacional que llevará su más reciente producción discográfica a escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa.

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Tras años de caminos individuales y un esperado reencuentro, los artistas presentan Radio Venezuela, un proyecto que busca unir sus raíces con la memoria colectiva de millones de seguidores.

Más que un álbum, se trata de un homenaje a la identidad cultural y a las canciones que han acompañado a distintas generaciones dentro y fuera de Venezuela.

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La gira recorrerá más de 20 países, incluyendo Venezuela, República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Chile, México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Aruba, Curazao, Brasil y varias ciudades europeas.

Con este anuncio, Chyno y Nacho abren un nuevo capítulo en su historia musical, reafirmando su lugar como uno de los dúos más influyentes de la música latina. Su regreso a los escenarios simboliza la unión, la evolución y el orgullo de una trayectoria que ha dejado huella en la industria.

Radio Venezuela ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha sido recibido con entusiasmo por los fans, quienes destacan la autenticidad y la fuerza emocional de sus nuevas canciones.

Las fechas oficiales, ciudades y detalles de boletería serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de Chyno y Nacho. Mientras tanto, la expectativa crece entre los seguidores que esperan revivir clásicos como Mi Niña Bonita, Me Voy Enamorando y Andas En Mi Cabeza, junto con los nuevos temas de Radio Venezuela.

Chyno y Nacho celebran no solo su reencuentro artístico, sino también el poder de la música como vehículo de identidad y unión para los latinos en todo el mundo.