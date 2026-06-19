Doctor Krápula estrena video de su himno futbolero y celebra los sueños que nacen en el barrio

En medio de la emoción que despierta la Copa Mundial de la FIFA 2026, la banda colombiana Doctor Krápula presenta por primera vez el video oficial de uno de los himnos más representativos del fútbol nacional.

La producción, realizada junto a la Fundación Colombianitos, rinde homenaje a más de dos décadas de historia en las que la canción ha acompañado celebraciones, amistades y momentos inolvidables para millones de aficionados.

Lejos de los grandes estadios y las figuras mediáticas, el video apuesta por una mirada auténtica y profundamente humana: la de los niños, las comunidades y las canchas de barrio donde realmente nace la pasión por el fútbol.

Cada imagen refleja cómo el deporte se convierte en herramienta de inclusión, aprendizaje y esperanza, mostrando que los sueños más grandes también se juegan descalzos en las esquinas de Colombia.

El equipo creativo explicó: “Queríamos contar una historia que representara el verdadero espíritu del fútbol colombiano. La emoción que sentimos durante un Mundial nace mucho antes de los estadios llenos; nace en cada niño que juega en una cancha de barrio imaginando que algún día podrá llegar lejos”.

La participación de la Fundación Colombianitos aporta una dimensión social al proyecto. Con más de 25 años de trayectoria, la organización ha impactado la vida de más de 175.000 niñas, niños y adolescentes, brindándoles herramientas para fortalecer habilidades, desarrollar liderazgo y acceder a nuevas oportunidades.

Más que un acompañamiento al Mundial, esta producción busca recordar que el fútbol colombiano se construye en los espacios cotidianos: parques, colegios y calles donde cada gol se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamiento celebra la unión entre música y deporte como expresiones capaces de derribar barreras y conectar a las personas a través de emociones compartidas.

Con este estreno, Doctor Krápula pone la mirada en quienes representan el futuro del país. Porque antes de las transmisiones internacionales y las estrellas del mañana, existe un lugar donde comienza todo: una cancha de barrio, un grupo de niños y un balón que enseña que los sueños más grandes nacen en los lugares más sencillos.