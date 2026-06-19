Sellaron cinco centros estéticos en Bello por incumplir la normativa sanitaria

Bello,Antioquia

La Alcaldía de Bello suspendió a cinco centros de estética que operaban de manera irregular en el sector de Niquía, luego de identificar que realizaban procedimientos estéticos invasivos sin la autorización y supervisión médica requeridas.

La medida se adoptó durante un operativo de inspección, vigilancia y control desarrollado en seis establecimientos dedicados a la estética facial y corporal.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron que cinco de los establecimientos intervenidos no cumplían con los requisitos legales para realizar este tipo de procedimientos, por lo que ordenaron la suspensión temporal de sus actividades.

Además, fueron decomisados diversos elementos de uso médico, entre ellos agujas, cánulas, sondas y medicamentos, que estaban siendo utilizados sin la supervisión de personal debidamente habilitado.

Medidas de control sanitario a los establecimientos

De acuerdo con la Resolución 2263 de 2004, los establecimientos dedicados a la estética facial y corporal deben estar inscritos ante la Secretaría de Salud Municipal y cumplir con las condiciones sanitarias y técnicas exigidas para su funcionamiento.

“Desde la Secretaría de Salud continuaremos realizando las visitas de inspección, vigilancia y control sanitaria a todos los establecimientos de estética parcial y corporal que tenemos en el censo registrados para hacer las actividades estéticas y que cuenten con la habilitación médica correspondiente”, explicó Diana Cristina Lopera, referente del programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

Asimismo, las autoridades indicaron que aquellos lugares que realicen procedimientos estéticos invasivos deben contar con profesionales de la salud habilitados ante la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

La administración municipal hizo un llamado a los propietarios de estos negocios para que adelanten los trámites de regularización y a los ciudadanos para que verifiquen que los procedimientos estéticos sean realizados en establecimientos autorizados, con personal capacitado y bajo condiciones seguras.

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