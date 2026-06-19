Alcalde de Medellín asegura que en la ciudad se garantizarán elecciones libres y transparentes

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo domingo ejerza su derecho al voto de manera libre, transparente y en paz.

Fico Gutiérrez explicó que “Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos”, e invitó a los ciudadanos de la capital antioqueña para que ejerzan el voto de manera libre, responsable y que permitan que sean elecciones transparentes.

Agregó que se debe cuidar la independencia de poderes, e insistió en que todos somos los dueños de este país con sus instituciones, por ello se debe salir a votar.

Críticas a Petro

El alcalde de Medellín de nuevo criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro e indicó “que Colombia es más importante que un presidente que intentó destruirla, que la democracia hay que cuidarla, que la democracia hay que mantenerla. Estos líderes populistas, como siempre lo hicieron en la región, en Venezuela, o lo han hecho en Nicaragua, o lo hicieron en Cuba, lo que hacen es no como hacían anteriormente, como llegaban las dictaduras que llegaban al poder a través de las armas. Hoy esos nuevos dictadores y populistas lo que hacen es llegar al poder a través de las garantías que le dan esas instituciones a través de la Constitución, pero una vez llegan al poder, se toman esas instituciones para destruir la democracia”.

Garantía de seguridad

Gutiérrez Zuluaga además le pidió a la fuerza pública que evite alteraciones de orden público el próximo domingo, ante los riesgos que ha indicado el Ministro de Defensa, de algunas alteraciones de orden público que se pueden presentar en algunas zonas del país luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Según el mandatario local, “la alerta es que hay unos que quieren incendiar el país, como ya lo hicieron hace 4 años; no lo vamos a permitir. Mire, nosotros hace aproximadamente 15 días, como demostramos que mientras estos terroristas se tomaban la Universidad de Antioquia haciendo pasar por estudiantes, se captura a alias Cuervo, que lamentablemente lo dejaron en libertad, inexplicable eso. Alias Cuervo es del ELN. Alias Cuervo no es estudiante de la Universidad de Antioquia”.

Federico Gutiérrez aseguró que la institucionalidad se protegerá y que todo debe garantizarse para evitar cualquier tipo de manifestación violenta luego de comenzar el proceso de conteo de votos y conocer los resultados de esta segunda vuelta en la disputa por la presidencia de la República el próximo domingo.

Probabilidades de disturbios

Según lo dijo el ministro de Defensa, hay probabilidades de disturbios violentos y vandalismo, lo cual podría llegar a existir, porque hay simpatizantes que estarían motivando ganar con odio y no con ideas.

Por su parte, el alcalde de Medellín explicó que se garantizará el cuidado de la ciudad y el mensaje también es a la fuerza pública para que cumpla con la Constitución y la ley.

En la ciudad hay un dispositivo especial de seguridad que cubre cada uno de los puestos de votación que están instalados en la las 16 comunas y 5 corregimientos de la capital antioqueña.