Capturan a dos presuntos integrantes de banda dedicada a estafas con falsos negocios de predios

Las autoridades investigan si la organización criminal estaría detrás de otros casos de estafa con predios de alto valor en Sogamoso, Duitama y Bogotá.

Sogamoso

Las autoridades en Sogamoso lograron la captura de dos personas señaladas de integrar una presunta banda delincuencial dedicada a estafar ciudadanos mediante la compraventa fraudulenta de bienes inmuebles, especialmente lotes y predios de alto valor.

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, explicó que el operativo se originó tras denuncias previas que advertían sobre un grupo que venía engañando a varias personas en diferentes municipios del departamento.

“Se presentó una situación en una notaría de Sogamoso, donde se estaba protocolizando una compraventa de un inmueble de más de cuatrocientos millones de pesos. Ya existían denuncias frente a un grupo que venía estafando a varios ciudadanos, especialmente con la venta irregular de lotes”, dijo.

De acuerdo con Merchán, la acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitió materializar las capturas en el momento en que se intentaba concretar una nueva transacción fraudulenta.

“Gracias a la Fiscalía y al CTI se adelantaron las investigaciones pertinentes, lo que permitió la captura de dos personas que estaban estafando a un ciudadano en la compra de un bien inmueble. Todo el caso está en manos de la Fiscalía para ampliar las investigaciones y determinar si hay más integrantes de esta organización criminal”, agregó.

Las autoridades investigan si esta estructura delictiva estaría vinculada con otros casos similares registrados en municipios como Duitama y Sogamoso, donde se habrían utilizado mecanismos como la suplantación de identidad y la falsificación de firmas.

Según el secretario de Gobierno, se trataría de una red criminal con un alto nivel de sofisticación, que incluso habría ejecutado maniobras jurídicas en notarías de otras ciudades del país, incluyendo Bogotá.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance total de las estafas y la posible existencia de más víctimas.