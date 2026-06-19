MinDefensa dice que concentración de combatientes en Putumayo “no afecta la seguridad”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las preocupaciones por la concentración de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo y aseguró que la medida no compromete la seguridad de la población ni el desarrollo de las operaciones contra otros grupos armados ilegales.

Según el ministro, el decreto expedido por el Gobierno ordenó una suspensión temporal y focalizada de operaciones militares únicamente para permitir el tránsito de integrantes de esa estructura hacia una zona de ubicación. Sánchez explicó que ese movimiento se hizo por un corredor específico y bajo un dispositivo de seguridad de la Fuerza Pública.

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“El decreto que se expidió es para una suspensión temporal y focalizada en las operaciones militares (…) mientras ocurría el tránsito en un corredor y se concentran allá en la zona”, dijo el ministro.

Sánchez aseguró que los integrantes de ese grupo ya se encuentran en el punto definido y que la Fuerza Pública permanece desplegada en diferentes anillos de seguridad. También sostuvo que la zona de ubicación es reducida y no representa una afectación para las comunidades del Putumayo.

“La zona es algo supremamente pequeño, son apenas unos metros de largo y de ancho que no afectan para nada la seguridad de las otras personas”, afirmó.

El ministro insistió en que la orden para las tropas es actuar con contundencia contra los demás grupos armados ilegales que delinquen en el departamento y en el resto del país.

“La orden es actuar con total contundencia contra estos grupos. Nunca hemos suspendido las operaciones”, aseguró Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que, según los reportes oficiales, cada 20 horas la Fuerza Pública sostiene un combate contra estructuras armadas ilegales. También señaló que en los últimos cuatro años han sido neutralizados 16.000 integrantes de estos grupos y que el Gobierno ha utilizado bombardeos en 24 operaciones.

Frente a las denuncias de constreñimiento electoral en la cordillera nariñense, Sánchez dijo que no se debe criminalizar el voto, pero tampoco subestimar la amenaza.

Aseguró que la Fuerza Pública actuará contra quienes estén presionando a la población para votar bajo amenazas, multas o condicionamientos.

El ministro citó a la MOE y sostuvo que no existe una correlación directa significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión de los votantes. Sin embargo, advirtió que cualquier caso de constreñimiento debe ser investigado y judicializado para garantizar unas elecciones libres y seguras.