Hospital Regional de Miraflores declara alerta roja por sobreocupación en el servicio de urgencias

El servicio de urgencias ha registrado un incremento del 150 % en las consultas y durante las últimas horas la sobreocupación alcanzó el 283 %

Miraflores

La gerente del Hospital Regional de Miraflores, Clara Rocío Vera, confirmó en Caracol Radio que la institución activó la alerta roja hospitalaria debido a una crítica sobreocupación en sus servicios, ocasionada principalmente por el aumento de enfermedades respiratorias en la provincia de Lengupá.

Según explicó la directiva, el servicio de urgencias ha registrado un incremento del 150 % en las consultas y durante las últimas horas la sobreocupación alcanzó el 283 %, una cifra que, de acuerdo con la gerente, no se había presentado con estas características en años anteriores.

“Esta medida no busca generar pánico en la comunidad, sino informar a las autoridades y a los usuarios para que podamos prepararnos y garantizar una atención segura”, señaló.

La gerente indicó que el Hospital Regional de Miraflores, como centro de referencia de mediana complejidad, atiende a más de 25.000 habitantes de municipios como Miraflores, Zetaquira, Campohermoso, Rondón, San Eduardo y Páez, por lo que el aumento de pacientes ha generado una alta demanda de los servicios hospitalarios, especialmente por casos relacionados con infecciones respiratorias en niños y adultos mayores.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar adecuadamente los servicios de urgencias y acudir a los centros de salud municipales o a consulta externa en aquellos casos que no representen una emergencia.

También confirmó que el hospital mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento de la ocupación y seguirá informando a la comunidad sobre las medidas adoptadas. Además, recordó que durante el fin de semana electoral los hospitales del departamento activarán la alerta amarilla como medida preventiva y de preparación ante cualquier eventualidad.

La gerente recomendó a la población reforzar las medidas de prevención, como el uso de tapabocas en lugares con aglomeraciones, mantener al día los esquemas de vacunación y proteger especialmente a los niños menores de cinco años y a los adultos mayores, quienes son los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias.