Duitama refuerza medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial

En la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Duitama se instalaron 37 mesas de votación, siendo el puesto con más mesas de la ciudad / Foto: Caracol Radio

Duitama

Con el objetivo de garantizar el orden público y el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Alcaldía de Duitama confirmó la implementación de una serie de medidas restrictivas que regirán durante el fin de semana electoral.

El secretario de Gobierno de Duitama, William Forero, explicó que se mantendrán los decretos y disposiciones adoptados en jornadas electorales anteriores, entre ellas la restricción de parrillero hombre mayor de 14 años, las limitaciones para el transporte de escombros y el toque de queda para menores de 18 años.

La medida para los menores comenzará a las 8:00 de la noche del sábado y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del domingo. Posteriormente, volverá a aplicarse durante la noche del domingo hasta la madrugada del lunes.

Asimismo, se decretó ley seca desde las 6:00 de la mañana, con controles especiales por parte de la Policía Nacional. Según Forero, las autoridades estarán vigilantes frente al cumplimiento de esta disposición, especialmente después de las denuncias ciudadanas registradas durante la primera vuelta electoral por presuntas infracciones en algunos establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

“Existe una instrucción clara para que la Policía haga seguimiento inmediato a cualquier incumplimiento de la ley seca y evitar situaciones que puedan alterar el orden público”, señaló el funcionario.

Las autoridades también confirmaron un amplio despliegue de seguridad para la protección de los puestos de votación en el municipio. En la zona urbana, la custodia estará a cargo de la Policía Nacional, mientras que en el sector rural será responsabilidad del Ejército Nacional.

Además, se contará con el acompañamiento de unidades policiales y tropas del Batallón Silva Plazas, que realizarán patrullajes permanentes, incluidos recorridos de caballería en las áreas rurales de Duitama.

Frente a la logística electoral, Forero informó que los puestos de votación serán los mismos utilizados durante la primera vuelta presidencial. Sin embargo, el puesto ubicado en el sector de La Esperanza será ampliado para facilitar la atención de los votantes.

“Se instalarán dos carpas de gran capacidad debido a la alta afluencia registrada hace 20 días. Esperamos una participación incluso mayor en esta jornada”, indicó.

Las autoridades recordaron además que está prohibida cualquier manifestación política, publicidad o actividad proselitista dentro de los 100 metros alrededor de los puestos de votación.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con respeto y tolerancia durante la jornada democrática. Según el secretario de Gobierno, la alcaldesa solicitó controles rigurosos para prevenir altercados entre simpatizantes de las diferentes campañas y garantizar que las elecciones transcurran en completa normalidad.