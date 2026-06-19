Fuerza Regida arranca su gira ‘This Is Our Dream Stadium Tour’ 2026 con show en San Diego

Fuerza Regida iniciaron su esperada gira This Is Our Dream Stadium Tour 2026 (Esta es nuestra gira soñada por estadios) en el Petco Park, casa de los Padres de San Diego, marcando su primera presentación en estadios de Estados Unidos.

El espectáculo, producido por Live Nation, contó con invitados especiales como Marshmello, Chuyín y Calle 24, y un repertorio que combinó himnos de sus inicios, éxitos recientes y adelantos de nueva música.

La gira llega tras un gran momento para la agrupación originaria de San Bernardino, que el mes pasado encabezó el Sueños Festival 2026 en Chicago.

Ahora, JOP y compañía canalizan esa energía en estadios de béisbol por todo el país, incluyendo recintos como el Oracle Park en San Francisco, T-Mobile Park en Seattle, Allegiant Stadium en Las Vegas, Chase Field en Phoenix, Dodger Stadium en Los Ángeles, Daikin Park en Houston, Globe Life Field en Arlington y Citi Field en Nueva York.

El concierto inaugural abrió y cerró con “Marlboro Rojo”, y recorrió toda la discografía de la banda. Entre los temas más coreados estuvieron “Radicamos en South Central”, “Sigo chambeando”, “Bebe dame” (con Grupo Frontera), “Sabor fresa”, “TQM”, “Harley Quinn” (con Marshmello) y “Tu boda” (con Óscar Maydon).

También hubo espacio para canciones recientes como “Por esos ojos”, “Godfather”, “Ansiedad”, “Chaka”, “Caperuza” y “Tristón”, además de un adelanto de su próximo sencillo, “67”.

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El nombre de la gira refleja un sueño largamente acariciado por Fuerza Regida. Según contaron a Billboard, la idea nació de una imagen editada en Photoshop que mostraba a la banda tocando en un estadio. Tras pasar de fiestas de patio a clubes, teatros, anfiteatros y arenas, ahora cumplen esa visión con una gira que promete ser histórica.

El setlist completo incluyó más de 40 canciones, entre ellas colaboraciones con Calle 24, Natanael Cano, Peso Pluma, Manuel Turizo y El Alfa, mostrando la amplitud de su propuesta y la fuerza de los corridos tumbados en la escena global.

Con este arranque, Fuerza Regida confirma su lugar como una de las agrupaciones más influyentes de la música mexicana contemporánea, llevando su sonido a estadios de gran escala y cumpliendo el sueño que da nombre a la gira.