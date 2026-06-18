Bad Bunny se convierte en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras

Este jueves se conoció la noticia de que el actor, cantante, compositor y productor discográfico puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras.

Su gira mundial, ‘Debí Tirar Más Fotos’, ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2,4 millones de entradas en sus primeros 41 conciertos, sumando su reciente serie de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, llevados a cabo del 30 de mayo al 15 de junio.

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Esto la convierte en la gira más taquillera, con el mayor número de entradas vendidas en la historia de Billboard Boxscore, sin haber ofrecido ningún concierto en Estados Unidos.

Los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623.000 entradas.

La gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’ se ha convertido en su gira más grande hasta la fecha, tanto en recaudación como en asistencia.

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Superando así su gira anterior ‘World’s Hottest Tour’ de 2022, que recaudó 314,1 millones de dólares y vendió 1,9 millones de entradas durante su primera etapa en estadios de Estados Unidos y Latinoamérica.

Esas dos giras, además de las presentaciones en estadios a través del ‘Most Wanted Tour’ de 2024, ‘El Último Tour del Mundo’ de 2022 y los conciertos previos a la pandemia de 2017 a 2019, han recaudado en conjunto 1.080 millones de dólares y han vendido 6,4 millones de entradas en 260 espectáculos reportados.