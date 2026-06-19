Karol G se pronuncia en sus redes sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. ¿Qué dijo?

La cantautora colombiana Karol G se pronunció en sus redes sociales sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia que se llevará a cabo este domingo 21 de junio.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram la estrella del reguetón colombiano escribió:

“Este 21 de junio, los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos? Alguien más termina decidiendo por nosotros", expresó.

Lea también: La actriz Anne Hathaway anuncia el embarazo de su tercer hijo con el actor y empresario Adam Shulman

“La democracia no se construye solo con opiniones. Se construye también con participación”, continuó.

“Infórmate. Escucha. Lee. ¡Analiza! Antes de votar, entiende por qué lo haces", afirmó.

“Las elecciones duran un día. Las consecuencias duran años. Así que tómate tu decisión muy en serio”, sentenció.

Le puede interesar: El actor y narrador Morgan Freeman incursiona en el mundo de la música con un disco de blues

“Vota con información, con libertad... Con consciencia”, agregó.

Finalizó diciendo: “Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. ¡Al final todos queremos una Colombia mejor! ¡A votar pues!“

Karol G asistió el pasado 7 de junio al premio de Fórmula 1 en Mónaco y recientemente publicó unas fotografías en Italia.