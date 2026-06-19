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19 jun 2026 Actualizado 12:25

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PAE de Santander asegura recursos para atender a más de 128.000 estudiantes

La próxima contratación tendría una inversión cercana a los $124.000 millones de pesos.

Cerca de 94.000 estudiantes del Huila se benefician actualmente del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Cerca de 94.000 estudiantes del Huila se benefician actualmente del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Cerca de 94.000 estudiantes del Huila se benefician actualmente del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Secretaría de Educación de Santander confirmó que en agosto comenzará el proceso de contratación para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Pues, como el contrato actual vence ese mismo mes, la administración departamental adelanta los estudios previos para evitar interrupciones en la prestación del servicio.

El programa busca beneficiar a 128.200 estudiantes durante los 180 días del calendario escolar de lo que resta de 2025 y parte de 2026. Además, contempla atención diferencial para cerca de 300 niños de la comunidad indígena U’wa.

La secretaria de Educación, Karina Araujo, aseguró que la financiación del programa sigue representando un reto para Santander. Según explicó, el Gobierno Nacional aporta el 17 % de los recursos, mientras que el departamento asume la mayor parte de la inversión con recursos de regalías.

La funcionaria señaló que la próxima contratación tendría una inversión cercana a los $124.000 millones y destacó que el programa ha operado desde el inicio del calendario escolar sin interrupciones.

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