Envían a prisión a presuntos abusadores de dos menores en Soacha (Cundinamarca)

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Justicia

Jueces de Control de Garantías enviaron a prisión a dos hombres que, en hechos distintos, habrían agredido sexualmente a menores de edad en Soacha (Cundinamarca).

Primer caso

El presunto abuso sexual ocurrió entre los meses de agosto de 2025 y junio de 2026, en una vivienda del barrio La Capilla.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría aprovechado su condición de padrastro de la menor de 12 años y habría abusado sexualmente de la víctima en cuatro ocasiones.

El hombre habría aprovechado la relación sentimental que sostenía con la madre de la niña. Además, se conoció que las agresiones habrían ocurrido cuando permanecía a solas con la menor.

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Segundo caso

En una vivienda ubicada en el barrio Villa Sandra, un hombre, al parecer, sometió a tocamientos sexuales a una menor de 10 años.

En este caso, el presunto agresor también tenía cercanía con la familia de la víctima.

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha, de la Seccional Cundinamarca, les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Ante la gravedad de las conductas por las que son investigados, en audiencias separadas, los jueces de Control de Garantías les impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, por considerar que los dos hombres representan un grave peligro para la sociedad, para los niños, niñas y adolescentes y porque podrían escaparse.

Los dos procesados fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional.