Procuraduría abrió investigación contra gobernador de Boyacá por presunta participación en política

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por la presunta participación indebida en política en medio de la campaña presidencial.

En ese sentido, el procurador delegado Disciplinario de Instrucción N.° 3, Iván Smith Panesso, mediante un oficio de ocho páginas, confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra Amaya, en su condición de gobernador de ese departamento.

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La decisión del órgano de control se fundamentó en la queja disciplinaria presentada por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien consideró que Amaya habría participado de manera irregular en política durante la contienda electoral rumbo a la Presidencia de la República.

El abogado Bustos argumentó en la queja que el gobernador Amaya lideró varios eventos de carácter político que, presuntamente, fueron promocionados a través de los canales institucionales de la Gobernación.

Además, en la queja se alertó sobre presuntos anuncios de inversiones en proyectos de desarrollo para la región, así como sobre otros eventos en los que se habrían hecho compromisos institucionales.

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Bustos, a través de la Red de Veedurías, advirtió que estas actividades se habrían desarrollado durante la campaña presidencial y podrían estar relacionadas con una presunta utilización del cargo para favorecer una campaña política.

“De conformidad con la queja presentada por el señor Pablo Bustos Sánchez, en calidad de presidente de la Red de Veedurías de Colombia, se puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación una presunta intervención en política por parte del señor CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, en su condición de Gobernador de Boyacá, durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2026”, se lee en el oficio de la Procuraduría.

Igualmente, en el oficio se advierte que: “Al encontrarse satisfechos los presupuestos previstos en la ley y existir elementos que ameritan profundizar en el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, se procederá a ordenar la apertura de investigación disciplinaria”.

El dato

Actualmente, la Procuraduría investiga aproximadamente a 200 funcionarios públicos por presunta participación indebida en política, entre ellos: los ministros Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y María Fernanda Rojas.