Masiva salida de jugadores y solo una contratación en el América de Cali

El América de Cali empezó a mover sus fichas de cara al segundo semestre de 2026. A través de un comunicado oficial, el conjunto escarlata confirmó el inicio de su pretemporada y anunció una serie de movimientos que marcan el comienzo de la renovación de la plantilla para afrontar la Liga y los demás compromisos del año.

La principal novedad es la salida de varios futbolistas que no harán parte de la gira internacional de preparación que realizará el equipo en México y Estados Unidos. Según informó la institución, Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Johan Garcés adelantan negociaciones con otros clubes y, por tal motivo, fueron excluidos de la delegación que disputará los amistosos de pretemporada.

A esta lista se suma el arquero Jorge Soto, quien finalizó su vínculo contractual con el club y no llegó a un acuerdo para renovar su permanencia. Todo indica que su futuro estaría en uno de los equipos de Bogotá.

Mientras se producen varias salidas, América oficializó la contratación del extremo Luis Quiñones, jugador de amplia trayectoria en el fútbol mexicano y cuyo nombre ya había sido relacionado con el equipo vallecaucano durante las últimas semanas.

“Luis Quiñones es Escarlata. Recorrido internacional, talento ofensivo y una nueva historia que contar juntos. El nuevo fichaje americano llega con gambeta, velocidad y capacidad para generar peligro por las bandas”, publicó el club en sus canales oficiales.

El atacante caleño, de 34 años, regresa al fútbol colombiano después de más de una década en México, país al que llegó en 2015 y donde defendió las camisetas de Tigres UANL, Pumas, Lobos BUAP, Toluca, Puebla y Pachuca.

Durante su paso por el fútbol mexicano construyó una carrera exitosa, conquistando títulos como la Liga MX, la Liga de Campeones de Concacaf, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup con Tigres. Su experiencia internacional y recorrido en competiciones de alto nivel son algunas de las principales apuestas del América para fortalecer su zona ofensiva.

Antes de marcharse al exterior, Quiñones jugó en Águilas Doradas, Junior e Independiente Santa Fe. Su único título en Colombia fue la Superliga de 2015 con el conjunto cardenal.

Con las salidas ya anunciadas y la llegada de Quiñones confirmada, América comienza a perfilar el grupo con el que buscará mejorar su rendimiento durante el segundo semestre. Además, el club anticipó que en los próximos días continuará anunciando nuevas incorporaciones para fortalecer el proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026-II.