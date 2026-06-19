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19 jun 2026 Actualizado 17:01

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La actriz Anne Hathaway anuncia el embarazo de su tercer hijo con el actor y empresario Adam Shulman

Hathaway hizo oficial la noticia con la publicación de un video en el que se la ve con un vestido blanco vaporoso, entrando en escena con los brazos sobre su vientre.

Anne Hathaway at The 2026 Met Gala Celebrating &quot;Costume Art&quot; held at The Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Anne Hathaway at The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" held at The Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) / Gilbert Flores

Anne Hathaway at The 2026 Met Gala Celebrating &quot;Costume Art&quot; held at The Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
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La actriz estadounidense Anne Hathaway anunció este viernes, a través de sus redes sociales, el embarazo de su tercer hijo, con el actor y empresario Adam Shulman.

Hathaway hizo oficial la noticia con la publicación de un video en el que se la ve con un vestido blanco vaporoso, entrando en escena con los brazos sobre su vientre.

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Con la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis, sonando de fondo, Hathaway baja los brazos para mostrar su creciente barriga. Luego sonríe y sale corriendo de la escena.

“x Baby, I’m Yours x”, escribió en la publicación.

La pareja, que se casó en 2012, tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

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Hathaway compartió la noticia justo cuando se la vio luciendo su barriguita de embarazada durante sus vacaciones.

El embarazo de Hathaway llega en medio de la promoción de su próxima película, ‘La Odisea’ del cineasta británico Christopher Nolan, en la que interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo.

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