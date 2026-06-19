La actriz Anne Hathaway anuncia el embarazo de su tercer hijo con el actor y empresario Adam Shulman

La actriz estadounidense Anne Hathaway anunció este viernes, a través de sus redes sociales, el embarazo de su tercer hijo, con el actor y empresario Adam Shulman.

Hathaway hizo oficial la noticia con la publicación de un video en el que se la ve con un vestido blanco vaporoso, entrando en escena con los brazos sobre su vientre.

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Con la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis, sonando de fondo, Hathaway baja los brazos para mostrar su creciente barriga. Luego sonríe y sale corriendo de la escena.

“x Baby, I’m Yours x”, escribió en la publicación.

La pareja, que se casó en 2012, tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

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Hathaway compartió la noticia justo cuando se la vio luciendo su barriguita de embarazada durante sus vacaciones.

El embarazo de Hathaway llega en medio de la promoción de su próxima película, ‘La Odisea’ del cineasta británico Christopher Nolan, en la que interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo.