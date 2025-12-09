Laura Gallego, la exseñorita Antioquia del video de la “bala”, aparece inscrita a la Cámara

Medellín, Antioquia

La exseñorita Antioquia Laura Gallego Solís, quien generó fuerte controversia tras aparecer en dos videos donde planteaba a dos candidatos presidenciales la pregunta de si “preferían darle una bala” al presidente Gustavo Petro o al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, reapareció en el escenario político: su nombre figura inscrito como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia.

El registro oficial la ubica en el renglón 106 de la lista conformada por Cambio Radical, el Partido de la U, Unidad Nacional y Oxígeno, una coalición que presentó lista cerrada para las elecciones legislativas.

La candidata que reaparece tras el escándalo de los videos

Gallego, que ha mantenido una fuerte proyección pública, luego de renunciar a su dignidad por el polémico video con Santiago Botero y Abelardo De la Espriella, aparece en una lista oficial al Congreso marcando su intento de posicionar como una figura pública.

En conversación con Caracol Radio, la entonces Señorita Antioquia Laura Gallego Solís, reconocida por su contenido político en redes sociales, abordó la controversia generada tras la viralización de los videos en los que, según sus críticos, habría incitado a la violencia. Gallego explicó que su participación en el concurso era plenamente compatible con su presencia digital y aseguró que tanto la organización como el canal Cosmovisión conocían su contenido desde el inicio del proceso.

Añadió que su renuncia al título fue consecuencia directa de la imposibilidad de pronunciarse libremente sobre temas políticos en un año electoral, asegurando que prefería abandonar la corona antes que limitar su voz.

Durante la entrevista, Gallego defendió su trayectoria como creadora de contenido político enfocada en llegar al 42% del electorado joven, y se refirió a los reiterados cierres de sus cuentas de Instagram.

Dijo que estas suspensiones se originaron por denuncias masivas y por la publicación de ataques e insultos que recibía, especialmente desde sectores de izquierda, en una sección de su perfil denominada “Petro Lover”. Aclaró que no monetiza sus redes y que su sustento proviene de su trabajo como abogada tributarista, de una agencia de marketing y de un emprendimiento de belleza, lo que, según ella, demuestra que su activismo no tiene motivaciones económicas.

Frente al eje de la polémica, los videos en los que invita a “disparar” a candidatos presidenciales, Gallego afirmó que se trató de un fragmento descontextualizado y de una palabra “desafortunada” que hacía parte de la narrativa del entrevistado y de una tendencia de TikTok basada en escenarios hipotéticos.

Señaló que no considera que su pregunta configure un delito de instigación y pidió públicamente al presidente Gustavo Petro y al exalcalde Daniel Quintero que la denuncien si creen que se cometió una falta. Aseguró que su salida del concurso fue un momento doloroso, pero reiteró que “una corona no me va a callar” y que seguirá defendiendo sus convicciones, su opinión política y su derecho a expresarse libremente.