¿Qué implicaciones tiene el video de la ex señorita Antioquia?

La polémica se generó por el video de la ex señorita Antioquia, Laura Gallego, en el que le pregunta al aspirante presidencial, Santiago Botero que, en un caso hipotético de elección, a quién le “da bala”, poniendo a Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro como opciones. Tras todo el revuelo que causó el contenido, la entonces señorita Antioquia, decidió renunciar a la corona.

Su retiro del reinado se dio a conocer luego de haber presentado su carta de renuncia en sus redes sociales, en la que expresa que “ser reina, nunca fue, ni será, usar una corona para posar en silencio” y publicando un video donde se retira una corona, diciendo que “es una reina, pero de esas que no se quedan calladas”

En entrevistas con medios, Laura explica que, aunque fue desafortunado el uso de las palabras y no fueron los mejores términos, no se arrepiente de haberlo hecho, por lo que el video sigue publicado en sus redes sociales, ya que solo está aportando su pensamiento político.

De igual manera, en diálogo con Caracol Radio, argumenta que, de haber sabido que no iba a poder hablar de política durante su estancia en el reinado, no hubiera concursado. También expresa que su contenido en general no se puede reducir a 3 segundos de un fragmento y que no es una mujer que fomente la violencia.

¿Qué implicaciones tiene este tipo de contenidos?

Ante este revuelo que ha causado el video difundido, Caracol Radio habló con un experto en el tema.

Carlos Arias, docente de la maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana, explica que, “hasta el momento, el video no tiene ningún tipo de implicación legal, porque ella no establece ningún tipo de amenaza en contra de la vida de una persona, ella hace una pregunta”, sin embargo, estos contenidos sí pueden llegar a tener otro tipo de implicaciones.

“Con respecto a las implicaciones sociales, culturales y reputacionales, claramente confirma y demuestra una cultura violenta en el país. Confirma también, unas dinámicas asociadas al hastío de una forma de gobierno que pueden ser manifestadas por la opinión pública pero que no pueden rayar en la incitación a la violencia” explica el profesor, señalando que es en estos aspectos, las declaraciones de Laura Gallego atraviesan la frontera entre opinar y afectar a una persona.

Por otra parte, afirma también que este tipo de contenidos está asociado con los discursos de odio e intolerancia, que representan una cultura de política violenta del país.