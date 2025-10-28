Laura Gallego renuncia a título de Señorita Antioquia 2025 tras polémico video “dar bala”

Durante las últimas horas se ha generado una fuerte polémica luego de que la Señorita Antioquia, Laura Gallego, publicara unos videos en sus redes sociales, generando controversias tras generar un debate publico sobre “dar bala” a ciertas figuras política como el precandidato Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro.

La situación polémica se da cuando Gallego publica un video en el que hace una pregunta provocadora: “Si tuvieras una bala, ¿a qué personalidad de la política de izquierda en Colombia se la dispararías?”

Ante esta situación y el escándalo público que generó , Laura Gallego, anunció por medio de su cuenta de Instagram que envió una carta de renuncia formal al Concurso Nacional de Belleza: "Mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina.“, anunció la señorita Antioquia.

Señorita Antioquia 2025: Carta de renuncia