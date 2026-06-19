Comité anticontituyente seguirá recogiendo firmas para evitar que se modifique la Constitución

Este jueves se dio apertura a la Casa de la Constitución, ubicada en el sector de Chapinero en Bogotá, un espacio pensado para promover el diálogo desde todas las corrientes políticas y sectores ciudadanos. Desde este lugar se anunció que, pese a que los promotores de la asamblea constituyente retiraron la iniciativa, el comité anticonstituyente seguirá recogiendo firmas para evitar que se modifique la Constitución de 1991.

“La recolección de las firmas sigue en pie; nosotros creemos que es momento de proteger la Constitución. La invitación que estamos haciendo es esa y vamos a tener una conversación con los jóvenes, con los académicos, con la ciudadanía para protegerla. Pero también existe el riesgo del llamamiento a una asamblea nacional constituyente”, anunció Edna Bonilla, ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

El texto propuesto dentro del referendo promovido por el comité establece que no podrá convocarse a una constituyente hasta 2034.

“El verdadero pacto nacional es la Constitución de 1991. Quiero felicitar esta iniciativa, no por oponernos a los cambios, Colombia no puede perder su versión reformista, pero lo que tenemos es tan precioso que ni se puede arriesgar”: señaló Humberto de la Calle, quien acompaña la iniciativa.

A su turno, el abogado Mauricio Pava, uno de los promotores del comité de la defensa de la Constitución, se pronunció sobre el ambiente político previo a las votaciones de la segunda vuelta presidencial.

“Rechazamos con firmeza y categóricamente las declaraciones de incendiar el país. Cuando defendemos la democracia, no hay neutralidad. Cada vez que alguien ponga en duda los resultados electorales, recordémosle que la democracia no es para el que gana, sino para el que pierda acepte las reglas”, dijo.

“La Constitución del 91 es el mejor acuerdo vigente que tenemos. Colombia hoy, por supuesto, que vive una fractura como sociedad; hay dos bandos que no solo se miran con desconfianza, sino que se miran con rencor, y solo en el marco de la Constitución podemos encontrarnos de nuevo”, agregó el abogado.