Criminales encontraron en Ecuador facilidad para traficar y relacionarse con estructuras: MinDefensa

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Em diálogo con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a los señalamientos del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Oviedo, quien aseguró en Caracol Radio que en la frontera colombo-ecuatoriana no habría suficiente presencia de la Fuerza Pública colombiana y que existiría falta de voluntad política para combatir a los grupos dedicados a economías ilegales.

“Ese tipo de declaraciones, la verdad, lo dejan a uno asombrado, porque ¿cómo es posible que mencionen tantas cosas diferentes a la realidad?”, afirmó Sánchez.

El ministro aseguró que la relación de seguridad entre Colombia y Ecuador es fuerte y que en los departamentos fronterizos hay más de 15.000 integrantes de la Fuerza Pública desplegados, además de capacidades aéreas, blindados y buques.

“Las relaciones en términos de seguridad entre la Fuerza Pública de Colombia y Ecuador, es muy fuerte. Allá tenemos desplegados más de 15.000 hombres en esos dos departamentos, capacidades aéreas, blindados, buques”, señaló.

Sánchez afirmó que en Ecuador los criminales han encontrado facilidad para traficar y relacionarse con otras estructuras criminales.

“Allá en Ecuador lo que han encontrado los criminales es una facilidad para poder traficar y esa facilidad para poder traficar y relacionarse con otras estructuras criminales que muchas de ellas son mexicanas”, dijo el ministro.

Según Sánchez, esa situación “duplicó prácticamente la tasa de homicidios” en Ecuador y hoy ese país tendría el doble de la tasa de homicidios registrada en Colombia.

El ministro también defendió las operaciones contra el narcotráfico en la frontera y aseguró que en los últimos ocho meses se ha registrado una reducción de 14.000 hectáreas de cultivos ilícitos, especialmente en zonas limítrofes con Ecuador.

Además, dijo que la Fuerza Pública destruye un laboratorio de coca cada 50 minutos y que durante este Gobierno se han incautado 3.300 toneladas de droga, cifra que, según él, equivale a la suma de los tres gobiernos anteriores.

Sánchez insistió en que Colombia y Ecuador deben unirse para afectar a las estructuras criminales y mencionó la reciente captura en Colombia de alias ‘Javi’, hermano de alias ‘Fito’, uno de los hombres más buscados por las autoridades ecuatorianas.

“Más bien unámonos para afectar los criminales y que no pierdan las naciones”, puntualizó el ministro.

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