MinInterior de Ecuador reveló que alias ‘Javi’ obtuvo identificación colombiana: “No era falsa”

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Oviedo, aseguró que las autoridades de Colombia conocían desde hace meses la ubicación de Javier Macías Villamar, hermano de alias ´Fito´ y que esa información fue entregada oportunamente a las autoridades colombianas como parte de la cooperación binacional para lograr su captura.

Además, señaló que alias ´Javi´ es señalado como uno de los responsables de liderar operaciones de lavado de activos y parte de la estructura financiera de los Choneros. Su captura se dio tras una investigación que se realizó desde hace más de un año.

Según explicó el ministro, la investigación empezó hace aproximadamente un año y cuatro meses, cuando los organismos de inteligencia detectaron información según la cual integrantes de esta organización criminal buscaban refugio en territorio colombiano tras el cerco de las autoridades ecuatorianas.

“Se comentaba que el lugar donde iban a buscar protección era suelo colombiano, donde podían refugiarse y permanecer con tranquilidad”, afirmó.

A partir de esa información, la Policía Nacional de Ecuador inició una operación de seguimiento que permitió establecer que alias Javi se encontraba efectivamente en Colombia utilizando una nueva identidad.

De acuerdo con el funcionario, no se trataba de documentos falsificados, sino de documentos colombianos legítimos que le habrían permitido permanecer en el país bajo otra identidad.

“Se encontró que efectivamente estaban en Colombia con una nueva identidad que le habían dado con documentos colombianos, no falsos; los documentos son legítimos y que le entregaron esta nueva identidad para que pueda permanecer en suelo colombiano”, afirmó el ministro.

El ministro explicó que, una vez identificado, se esperaba que la cooperación entre ambos países permitiera retirar esa documentación y proceder con su expulsión hacia Ecuador. Sin embargo, aseguró que ese proceso no avanzó como esperaba el Gobierno ecuatoriano.

“Eso nos obligó a solicitar a Interpol una notificación roja para pedir la extradición de esta persona hacia Ecuador”, señaló.

Según el funcionario, la decisión implicó riesgos para la operación, ya que una circular roja internacional puede alertar al objetivo de que las autoridades están tras su pista y aumentar las posibilidades de una fuga.

“Sacar una notificación roja es advertirle al enemigo que estamos detrás de él. Existía un riesgo real de que escapara”, indicó.

Pese a ello, destacó que la operación logró concretarse gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades colombianas.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: