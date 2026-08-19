ESMIC abre convocatoria para jóvenes que quieran convertirse en oficiales del Ejército

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió la convocatoria 2027-1 para jóvenes que quieran iniciar su formación como oficiales del Ejército Nacional. Los seleccionados ingresarán el próximo 15 de enero de 2027 y comenzarán un proceso académico y militar de cuatro años, correspondiente a ocho semestres de Ciencias Militares.

La convocatoria está dirigida a jóvenes menores de 21 años al momento del ingreso, que sean bachilleres o estén cursando grado. Los aspirantes deberán cumplir además con los requisitos establecidos en materia de nacionalidad, antecedentes y resultados de las pruebas Saber 11.

Durante el proceso de incorporación, los candidatos deberán superar diferentes etapas de selección. Entre ellas están evaluaciones psicométricas, exámenes médicos, pruebas físicas en tierra y agua, una prueba de inglés, entrevista con un oficial superior y visita domiciliaria.

Además de Ciencias Militares, quienes ingresen podrán complementar su perfil académico escogiendo entre las opciones ofrecidas por la Escuela: Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales.

La convocatoria también establece beneficios económicos para determinados aspirantes. Los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional, ya sean activos, retirados o pensionados por invalidez, podrán recibir un descuento del 30 % en la matrícula académica.

El mismo descuento del 30 % está contemplado para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. Por su parte, las familias que tengan más de un hijo adelantando simultáneamente su formación militar y profesional en la ESMIC podrán obtener un descuento del 10 % para el segundo hijo.

Quienes hayan prestado servicio militar tendrán derecho al beneficio del 100 %, de acuerdo con lo establecido en la ley. Además, la convocatoria contempla gratuidad en el concepto de matrícula para los aspirantes clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén. La Escuela precisó que estos beneficios no son acumulables y que cada aspirante podrá aplicar únicamente a uno