ESMIC abre convocatoria para jóvenes que quieran convertirse en oficiales del Ejército
Durante el proceso de incorporación, los candidatos deberán superar diferentes etapas de selección.
La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió la convocatoria 2027-1 para jóvenes que quieran iniciar su formación como oficiales del Ejército Nacional. Los seleccionados ingresarán el próximo 15 de enero de 2027 y comenzarán un proceso académico y militar de cuatro años, correspondiente a ocho semestres de Ciencias Militares.
La convocatoria está dirigida a jóvenes menores de 21 años al momento del ingreso, que sean bachilleres o estén cursando grado. Los aspirantes deberán cumplir además con los requisitos establecidos en materia de nacionalidad, antecedentes y resultados de las pruebas Saber 11.
Durante el proceso de incorporación, los candidatos deberán superar diferentes etapas de selección. Entre ellas están evaluaciones psicométricas, exámenes médicos, pruebas físicas en tierra y agua, una prueba de inglés, entrevista con un oficial superior y visita domiciliaria.
Además de Ciencias Militares, quienes ingresen podrán complementar su perfil académico escogiendo entre las opciones ofrecidas por la Escuela: Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales.
La convocatoria también establece beneficios económicos para determinados aspirantes. Los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional, ya sean activos, retirados o pensionados por invalidez, podrán recibir un descuento del 30 % en la matrícula académica.
El mismo descuento del 30 % está contemplado para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. Por su parte, las familias que tengan más de un hijo adelantando simultáneamente su formación militar y profesional en la ESMIC podrán obtener un descuento del 10 % para el segundo hijo.
Quienes hayan prestado servicio militar tendrán derecho al beneficio del 100 %, de acuerdo con lo establecido en la ley. Además, la convocatoria contempla gratuidad en el concepto de matrícula para los aspirantes clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén. La Escuela precisó que estos beneficios no son acumulables y que cada aspirante podrá aplicar únicamente a uno