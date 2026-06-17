MinInterior de Ecuador afirmó que criminales aprovechan la frontera para ocultarse en Colombia

AME6988. QUITO (ECUADOR), 18/06/2025.- El ministro del Interior, John Reimberg, habla en entrevista con EFE este miércoles, en Quito (Ecuador). El Gobierno de Ecuador prevé tener en 30 días un plan de políticas públicas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado, tras la primera reunión realizada por el comité creado para ese fin. EFE/ José Jácome / JOSÉ JÁCOME ( EFE )

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Oviedo, aseguró que integrantes de organizaciones criminales ecuatorianas están utilizando territorio colombiano como refugio para evadir la acción de la justicia, obtener nuevas identidades y reorganizar sus actividades ilícitas.

John Reimberg Oviedo, se refirió en 6AM W a la captura de alias Javi, señalado como uno de los responsables de las operaciones de lavado de activos de Los Choneros, una de las estructuras criminales más poderosas de Ecuador.

Según el funcionario, la investigación comenzó hace aproximadamente un año y cuatro meses, incluso antes de la captura de alias Fito, cuando los organismos de inteligencia ecuatorianos detectaron información que apuntaba a que varios integrantes de grupos criminales planeaban buscar protección en Colombia.

“Se comentaba que el lugar donde iban a buscar refugio y estar tranquilos era suelo colombiano”, afirmó el ministro.

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