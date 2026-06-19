Calle 72 se transforma en una galería urbana inspirada en Shakira

La emblemática calle 72, recientemente rebautizada como avenida Shakira, inició una nueva etapa de transformación con una intervención artística que busca convertir este importante corredor vial en un referente cultural, turístico y comercial de la ciudad.

La propuesta contempla la realización de tres grandes intervenciones de arte público en las intersecciones de las carreras 46, 44 y 43 con calle 72. Las obras están inspiradas en la identidad cultural de Barranquilla y en el legado artístico de Shakira, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia y atraer visitantes a este tradicional sector de la ciudad.

El proyecto es desarrollado por el artista plástico Leonardo Moleiro junto a jóvenes talentos de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA). Los artistas Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco participan en la ejecución de las obras, que serán elaboradas sobre pavimento de concreto utilizando pinturas epóxicas de alta resistencia para soportar el tránsito vehicular y peatonal.

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Cambios temporales en la movilidad

Para facilitar la ejecución de los trabajos, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial implementó medidas especiales de movilidad. Entre ellas se encuentra el cambio temporal de sentido vial en la calle 75, que operará únicamente en dirección sur-norte entre las carreras 43 y 48 mientras se desarrollan las intervenciones artísticas. Además, habrá cierre temporal en la intersección de la calle 72 con carrera 46.

Las autoridades recomendaron a los conductores atender la señalización y utilizar las rutas alternas definidas para minimizar los impactos en la circulación. Asimismo, orientadores y agentes de tránsito estarán acompañando a los ciudadanos durante la ejecución de las obras.

Desvíos en Transmetro

Debido al cierre vial, el sistema de transporte masivo Transmetro anunció ajustes temporales en los recorridos de las rutas troncales que ingresan y salen de la estación Joe Arroyo. Las modificaciones estarán vigentes durante el desarrollo de los trabajos, aunque la entidad aseguró que ninguna estación dejará de ser atendida.

La Alcaldía invitó a los usuarios del sistema y a los conductores particulares a planificar con anticipación sus desplazamientos, teniendo en cuenta que podrían registrarse retrasos mientras avanzan las obras que buscan convertir la avenida Shakira en uno de los nuevos atractivos urbanos de Barranquilla.