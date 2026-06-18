Barranquilla desplegará más de 3.400 policías para la segunda vuelta presidencial

La Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con las autoridades competentes, definió el dispositivo integral de seguridad y los planes de contingencia que se activarán durante la jornada de segunda vuelta presidencial.

La estrategia fue presentada durante el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que participaron representantes de la fuerza pública, organismos de control y autoridades electorales.

Más de 3.400 uniformados en las calles

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo, informó que se dispondrá de 3.424 uniformados para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

Del total, 2.521 policías estarán asignados a la seguridad de los 249 puestos de votación ubicados en Barranquilla y su área metropolitana, mientras que 420 integrarán la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Además, 150 integrantes de la Policía Judicial reforzarán las labores investigativas y de reacción ante cualquier eventualidad.

“Como autoridades debemos estar preparados para cualquier situación que se presente”, afirmó Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito.

Vigilancia aérea y apoyo militar

El dispositivo también contará con vigilancia aérea. El comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3, brigadier general Eduardo Restrepo, indicó que se coordinaron sobrevuelos de drones y aeronaves tripuladas para apoyar las labores de monitoreo.

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Por su parte, la Armada Nacional dispondrá de 180 tripulantes, mientras que la Estación de Guardacostas mantendrá todas sus unidades disponibles.

La Segunda Brigada del Ejército Nacional participará con dos destacamentos del Grupo Gaula Caribe, un Pelotón de Protección de la Fuerza y unidades de Policía Militar.

Acompañamiento de organismos de control

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se cumplieron los compromisos establecidos en el anterior consejo de seguridad y agradeció el acompañamiento de la fuerza pública en el proceso electoral.

Entre tanto, la Fiscalía Seccional Atlántico tendrá disponibles siete fiscales de actos urgentes y otros siete fiscales de apoyo para atender cualquier eventualidad relacionada con delitos electorales.

La Procuraduría General de la Nación desplegará 193 funcionarios para vigilar el cumplimiento de las normas durante la jornada.

Monitoreo desde el Puesto de Mando Unificado

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que contará con 50 observadores en el Atlántico, incluido el Distrito de Barranquilla.

El desarrollo de la jornada será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), que comenzará a operar desde las 7:00 de la mañana en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto de manera tranquila y respetuosa, así como a reportar cualquier situación que pueda afectar la convivencia o la transparencia del proceso electoral.