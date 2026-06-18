Tabla de goleadores del Mundial 2026 tras fecha 1: Messi, Haaland, Luis Díaz en la lista

Finalizó la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026; durante los primeros 24 partidos se marcaron 75 goles, con un promedio de 3.1 anotaciones por partido. Alemania se convirtió en el equipo más goleador de esta primera fase luego de vencer 7-1 a Curazao, por el Grupo E.

Otros equipos que tuvieron un marcador abultado durante esta primera fase fueron: Suecia, que venció 5-1 a Túnez; Estados Unidos, que derrotó 4-1 a Paraguay, mismo marcador que registró Noruega contra Irak; y el 3-0 de Argentina a Argelia.

En esta primera fase, y en esas goleadas de los equipos, aparecen los primeros candidatos a quedarse con la bota de oro del torneo, sumando de a dos, incluso tres, en un único partido disputado. Le contamos cómo va la tabla de goleadores.

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Tabla de goleadores Mundial 2026

En la cima de la tabla se encuentra Lionel Messi, jugador que disputa su sexta Copa del Mundo. En el primer encuentro frente a Argelia, el argentino anotó el primer hat-trick del torneo, que le dio la victoria a la vigente campeona del mundo.

En el segundo puesto hay un empate entre múltiples jugadores, entre ellos tres figuras que se sabía brillarían con sus selecciones; se trata de Kylian Mbappé de la selección de Francia, Harry Kane de Inglaterra y Erling Haaland, gran figura de Noruega. Cada uno anotó dos goles en su debut, que fueron determinantes para que sus equipos sumaran los primeros 3 puntos del torneo.

Igualmente, con dos anotaciones se encuentran:

El jugador alemán Kai Havertz,

El jugador de Estados Unidos Folarin Balogun.

El neozelandés Elijah Just.

El jugador de Suecia Yasin Ayariy

Con una sola anotación hay múltiples jugadores de gran parte de las selecciones, pues recordemos que el único juego que quedó empatado sin goles fue España-Cabo Verde. Algunas de las figuras que ya lograron anotar son: Luis Díaz con la selección Colombia, Jude Bellingham con Inglaterra y Vinícius Júnior con Brasil, entre otros.

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