¿Qué hora es en Canadá, Estados Unidos y México? Diferencia horaria sedes Mundial 2026 con Colombia. Imágenes de Getty Images

Este año la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se juega en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá, la gran diferencia es que cada uno de estos países tienen su propia zona horaria, lo que ha hecho que en ocasiones la hora que tiene anunciada cada partido sea diferente a la hora que tiene Colombia.

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¿Cuáles son los horarios del Mundial 2026?

En esta oportunidad la Copa del Mundo agendó los partidos en horarios aptos tanto para los televidentes como para los participantes.

La logística consideró que los compromisos sean televisados en horario estelar. De los 13 en México, solo el inaugural es por la tarde, pero los demás se realizan en horario nocturno.

Debido a su extensión geográfica, Estados Unidos es el único de los tres locales que se mueve en tres husos horarios que cubre 11 ciudades sede. Entre ellas se repartieron 48 duelos, incluidos el que es por el tercer puesto y la Final.

Diferencia horaria de las sedes mundialistas con Colombia:

Canadá

Vancouver: 2 horas menos

2 horas menos Toronto: 1 hora más

México

Guadalajara: 1 hora menos

1 hora menos Ciudad de México : 1 hora menos

: 1 hora menos Monterrey: 1 hora menos

Estados Unidos

Seattle: 2 horas menos

2 horas menos San Francisco : 2 horas menos

: 2 horas menos Los Ángeles : 2 horas menos

: 2 horas menos Kansas City: Mismo horario

Mismo horario Dallas: Mismo horario

Mismo horario Houston: Mismo horario

Mismo horario Atlanta: 1 hora más

1 hora más Miami: 1 hora más

1 hora más Filadelfia: 1 hora más

1 hora más Nueva York: 1 hora más

1 hora más Boston: 1 hora más

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Sedes y horarios en los que juega la Selección Colombia:

La Selección Colombia jugará sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tres sedes distintas:

Miércoles 17 de junio: contra Uzbekistán en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

Horario: 9:00 p.m. (Hora Colombia)

Martes 23 de junio: contra RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia en el Estadio Akron (Guadalajara).

Horario: 9:00 p.m. (Hora Colombia)

Sábado 27 de junio: vs. Portugal en el Hard Rock Stadium (Miami).

Horario: 6:30 p.m. (Hora Colombia)

Las fechas siguientes se irán confirmando según los resultando de la fase de grupos.

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¿Cuándo son las Semifinales del Mundial 2026?

El domingo 12 de junio y lunes 13 de julio realizará la 2ª etapa de descanso. El martes 14 de julio en Dallas se hará la primera semifinal y un día después, el 15 de julio, Atlanta recibirá la 2ª.

¿Cuándo es la Final y el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El jueves 16 y viernes 17 será el 3er y último descanso del torneo, pero el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, contenderán los dos combinados que disputen la medalla de bronce.

El domingo 19 de julio, en el Metlife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, será la final y ahí se conocerá al monarca global.

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