🔴 Alemania vs Curazao EN VIVO | Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido del Grupo E

Primer partido del Grupo E en esta Copa del Mundo 2026.

La Selección de Alemania comenzará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Curazao en un duelo correspondiente al Grupo E. Sobre el papel, el encuentro presenta una de las mayores diferencias entre dos selecciones en el ranking mundial dentro de la primera jornada del torneo, enfrentando a una de las potencias históricas del fútbol contra una de las grandes sorpresas de esta edición.

Previa del partido

El conjunto alemán llega a Texas atravesando un gran momento de forma. Los dirigidos por Julian Nagelsmann acumulan nueve victorias consecutivas y cerraron su preparación para el Mundial con un triunfo por 2-1 sobre Estados Unidos en Chicago, uno de los países anfitriones del certamen.

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, buscará recuperar el protagonismo que la ha caracterizado a lo largo de la historia de la competición. Solo Brasil supera a los germanos en número de partidos disputados y victorias en Copas del Mundo, estadísticas que respaldan el peso histórico de una selección acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

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Por su parte, Curazao vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo. Se convirtió en la nación más pequeña, tanto en territorio como en población, en clasificar a un Mundial de mayores.

El conjunto caribeño llega con argumentos para ilusionarse. Durante las eliminatorias de la Concacaf fue el equipo más goleador del proceso clasificatorio, con 28 anotaciones, una cifra que le permitió sellar una histórica clasificación.

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