¿Por qué James Rodríguez no jugó todo el partido ? Néstor Lorenzo aclaró la situación del jugador

La Selección Colombia ganó 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo logró romper las líneas defensivas montadas por el equipo asiático y anotar en tres oportunidades de la mano de Muñoz, Díaz y Campaz.

A pesar de los errores cometidos por el cuadro nacional, que fueron expuestos y reconocidos por el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido, el equipo inicial, así como los cambios hechos por el entrenador, funcionaron en la cancha, logrando desarmar al equipo de Fabio Cannavaro.

Aunque el debut terminó con victoria, ha habido especulaciones sobre la salida de James Rodríguez, quien abandonó el terreno de juego al minuto 72, siendo sustituido por Jaminton Campaz, autor del último gol. Sobre el tema, el propio Néstor Lorenzo se encargó de dar tranquilidad sobre su estado físico y defendió lo hecho por el capitán del equipo.

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¿Por qué James Rodríguez salió sustituido?

Al minuto 72 del encuentro, cuando Colombia se encontraba arriba 2-1 en el marcador, el entrenador argentino decidió hacer un cambio, sacando a James Rodríguez por Jaminton Campaz. Hasta ese momento, el ‘10′ había pasado discreto, sin muchas oportunidades.

Sobre este cambio, Sebastián Vargas, enviado especial de Caracol Radio al Mundial, preguntó al entrenador Lorenzo en rueda de prensa sobre si el cambio se debía a algún tema físico del jugador y sobre las razones de la sustición.

Lorenzo aseguró que el jugador se encuentra bien físicamente, pero que el esquema de Uzbekistán no favoreció las condiciones del capitán: “En un sistema 5-4-1, como jugaron ellos, nos cerraron bien los espacios y James lo mejor que tiene son esos pases filtrados, entre líneas, pero bueno, creo que no hizo un mal partido, no fue el mejor, porque no fue de pronto el protagonista que es siempre en los goles o en las jugadas de gol, pero no hizo un mal partido. Hasta los 60 o 65 minutos, creo que el partido fue aceptable”.

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