Santander pide al Ministerio de Defensa helicóptero para transportar material electoral por lluvias

Santander pide helicóptero para transportar material electoral en zonas afectadas por las lluvias.

La preocupación se concentra en algunos sectores de la provincia de García Rovira, especialmente, en los municipios de Cerrito y Concepción, donde se han reportado afectaciones en las vías de acceso.

Ante esta situación, la Gobernación de Santander solicitó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa un helicóptero que permita transportar material electoral, jurados de votación y demás personal requerido para la jornada electoral.

Según explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, el objetivo es evitar que las dificultades de movilidad generadas por las lluvias afecten la instalación de mesas o la participación de los ciudadanos.

El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad en el que también se revisaron los posibles riesgos de orden público y las estrategias previstas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Mientras tanto, continúan los trabajos de mantenimiento en las vías afectadas y la revisión de rutas alternas para facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los puestos de votación.