502 cámaras de seguridad están dañadas en Bucaramanga; alcaldía dice que son menos

Bucaramanga

El sistema de cámaras de seguridad en el cual se apoya la Policía Nacional para prevenir la comisión de delitos o reaccionar cuando ocurren este tipo de conductas en Bucaramanga está en un punto muy bajo de confiabilidad por cuenta de un gran número de aparatos que se encuentran fuera de servicio; de 808 cámaras que componen el circuito cerrado, 502 dañadas. La secretaría del Interior tiene otro dato; el titular de esa oficina, Alfonso Pinto dice que son menos las que presentan fallas técnicas.

Fuentes de Caracol Radio, relacionadas con el manejo de los esquemas de seguridad de Bucaramanga informaron que, por cuenta de los daños, hay sectores de la ciudad sobre los cuales no hay un monitoreo permanente; es el caso de la carrera 27, una de las vías con mayor circulación.

La alcaldía de Bucaramanga firmó un contrato con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, ESU, con sede en Medellín por un valor de $700 millones para el manejo del circuito cerrado de televisión. A su turno, esta organización subcontrató con una compañía local, pero los resultados no son los mejores atestiguan las fuentes consultadas.

Lo que dice la secretaría del Interior

Alfonso Pinto, titular de la oficina que se encarga de los asuntos de seguridad de Bucaramanga fue consultado sobre la denuncia conocida por Caracol Radio. Niega que las cámaras dañadas sean 502. Son menos, la mitad, es decir 404. “El otro 50% tiene una antigüedad de más de 10 ó 15 años por lo que es necesario efectuar una reposición tecnológica”, aseguró.

Pinto dice que hay tres cuadrillas de mantenimiento de las cámaras dañadas debido a problemas en la fibra óptica o el reemplazo de elementos de los dispositivos. Advierte que la meta es tener un esquema con un 85% de aparatos en funcionamiento.

“Ya se adquirió la UPS, el cerebro de todo el sistema que venía fallando desde hace muchos años. Se compró una nueva y se instala esta semana. También se hizo el mantenimiento correctivo de los 9 nodos de las cámaras que nunca se había hecho. Ahora seguimos con las ramificaciones", explica.

Pinto aclara que las fallas no afectan la grabación de los hechos que ocurren en Bucaramanga; “lo que pasa es que no está llegando la señal al centro de monitoreo”, indica. Con relación a la carrera 27, niega que todas las cámaras estén fuera de servicio. “Yo mismo lo corroboré durante la marcha del viernes 12 de junio”, detalla.

“Lo que se hacía era arreglar cámara por cámara; ahora estamos interviniendo el cerebro y luego nos vamos a las ramificaciones”, remarca. Según el secretario “por cuenta de las fallas en la UPS había momentos del día en que las cámaras se apagaban por una o dos horas. Por eso atacamos de raíz el problema y luego iremos a la reposición de las cámaras.

El secretario del Interior anuncia la compra de cámaras LPR que permitirán la identificación de las placas de los carros y las motocicletas que son diferentes a las del circuito cerrado de televisión que tiene la ciudad. Para la adquisición de estos aparatos hay un presupuesto de $8.000 millones, informa.