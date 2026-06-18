Alcalde de Bucaramanga expresa preocupación por reacciones tras resultados de segunda vuelta

Bucaramanga, Santander

En Bucaramanga, las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad con el fin de determinar las medidas para este domingo 21 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En este espacio, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, afirmó que se conocieron videos de líderes políticos en los que se advierte rechazo de los resultados electorales mediante protestas si no gana el candidato de su preferencia.

“Nosotros hemos recibido algunos contenidos, algunas manifestaciones de algunos actores políticos que se han viralizado y que nos han puesto en conocimiento y que hoy se dejó trazabilidad en nuestro Consejo de Seguridad, donde indican o invitan o presumen algún tipo de elementos incendiarios en los territorios”.

Aunque la administración no reveló los nombres de los líderes, los videos fueron entregados a la fuerza pública, toda vez que el mandatario reiteró que no se permitirán hechos que atenten contra el orden público, los ciudadanos y las instituciones gubernamentales.

“Frente a esto, nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades para que hagan el seguimiento correspondiente que en derecho corresponde, pero haremos nosotros valer, de cara a materializarse este tipo de acciones, el orden y el control en nuestra ciudad de Bucaramanga. Nosotros no vamos a permitir que en Bucaramanga se incendie una vez más como ocurrió hace cerca de cinco años en nuestra ciudad”.

La reunión abarcó también las amenazas contra artistas de la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga (EMA) y el decreto de la ley seca. Tras la información presentada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), se entregó el reporte de cerca de 13 denuncias presentadas por constreñimiento al sufragante de docentes y estudiantes.

Respecto a la medida de ley seca, la alcaldía confirmó que mañana viernes hasta el lunes queda prohibida la venta y el consumo de licor, la movilización de escombros y de materiales de construcción, trasteos y labores de mudanza.

“El Plan Democracia ha establecido cerca de mil policías para nuestra ciudad, Bucaramanga, y cien personas del Ejército Nacional. Habrá un pelotón de emergencias y también habrá un pelotón de protección especial ante cualquier tipo de reacción que tengamos nosotros que mantener o activar en su defecto”.

El componente de seguridad también estará integrado por tres unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) que se desplazarán por la ciudad de acuerdo al desarrollo de la jornada.

“La Policía Nacional ha establecido un dispositivo muy importante de esta especialidad en toda el área metropolitana, teniendo en cuenta el aeropuerto y puntos estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga. Mi general lo ha establecido de una manera muy importante y para Bucaramanga habrá tres equipos de la UNDMO para poder garantizar cualquier tipo de reacción y garantizar, por supuesto, el orden y la tranquilidad de los ciudadanos”.

En Santander habrá 825 puestos de votación y 1.867.345 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto.