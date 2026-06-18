Procuraduría dejó en firme sanción disciplinaria contra policía de Arcabuco por abuso a menor

Arcabuco

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el subintendente de la Policía Nacional, Yimy Rodríguez Bolívar, quien se desempeñaba en la Estación de Policía de Arcabuco, Boyacá, tras comprobarse que incurrió en una conducta indebida de naturaleza sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con el fallo del organismo de control, el uniformado, quien cumplía funciones como gestor de Participación Ciudadana, realizó tocamientos a una adolescente de 15 años mientras ella desarrollaba labores de servicio social al interior de las instalaciones policiales.

Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del disciplinado, la Procuraduría rechazó los argumentos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso, falta de pruebas y vulneración del debido proceso, al señalar que la investigación se adelantó conforme a las normas vigentes y que el material probatorio fue valorado de manera integral bajo las reglas de la sana crítica.

La entidad calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, por lo que dejó en firme la sanción que había sido impuesta en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento No. 1 del Departamento de Policía Boyacá.

Con esta decisión de segunda instancia queda en firme la separación del cargo del suboficial y la prohibición de ejercer funciones públicas durante los próximos diez años.